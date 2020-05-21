الحسن صالح: حريص على العودة والشارقة ما زال ينافس على اللقب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الحسن صالح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أنه يشعر بتحسن كبير بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر بإشراف الجراح الفرنسي فيليب ليندرو، وتقدم بالشكر لإدارة النادي على الاهتمام وخص بالشكر طبيب الفريق الدكتور محمد العربي لتواجده إلى جانبه ومتابعة حالته خلال العملية وحتى خروجه من المستشفى.

وذكر الحسن أنه سيخضع لبرنامج التأهيل الذي قرره الفريق الطبي المعالج، وسيستغرق نحو 6 أسابيع من العلاج الطبيعي يعود بعدها اللاعب مجدداً للملاعب.

وقال: ما وجدته من اهتمام ورعاية أمر طبيعي وليس بغريب على نادي الشارقة الذي يمثل أسرة واحدة وهذا أحد أبرز أسرار نجاحنا، سأكمل برنامج التأهيل لأعود للملاعب في أقرب وقت حتى أشارك مع الفريق في حال عودة النشاط، أنا حريص على العودة بقوة لمواصلة ما بدأته مع زملائي اللاعبين، ما زلنا ننافس على لقب الدوري ولدينا فرصة كبيرة للحفاظ على اللقب، وعلى المستوى الشخصي أتطلع لتقديم الأفضل وتسجيل تواجدي ضمن صفوف المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

وأعرب الحسين صالح عن سعادته بتواصل زملائه اللاعبين معه بعد إجرائه العملية مثمناً الدعم الكبير الذي وجده منهم وكذلك من جماهير الملك.. وقال: حظيت بالكثير من الدعم من قِبل الزملاء والجماهير والأشخاص المحيطين بي، وكما ذكرت نحن أسرة واحدة الجميع يساند الآخر وندعم بعضنا البعض ومعهم سأتجاوز هذه الفترة وأعود في أقرب وقت.

واختتم حديثه: رغم ما يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا وما يصاحبه من إجراءات احترازية للحد من انتشاره، إلا أن ذلك منحني فرصة أكبر للتواجد مع أسرتي الصغيرة واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة في الدولة بالبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتي وسلامة أفراد المجتمع كافة، أتمنى أن تنتهي هذه الفترة قريباً وتعود الحياة إلى طبيعتها.