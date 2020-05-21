شكرا لقرائتكم خبر عن الحسن صالح: حريص على العودة والشارقة ما زال ينافس على اللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الحسن صالح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة أنه يشعر بتحسن كبير بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر بإشراف الجراح الفرنسي فيليب ليندرو، وتقدم بالشكر لإدارة النادي على الاهتمام وخص بالشكر طبيب الفريق الدكتور محمد العربي لتواجده إلى جانبه ومتابعة حالته خلال العملية وحتى خروجه من المستشفى.
وذكر الحسن أنه سيخضع لبرنامج التأهيل الذي قرره الفريق الطبي المعالج، وسيستغرق نحو 6 أسابيع من العلاج الطبيعي يعود بعدها اللاعب مجدداً للملاعب.
وقال: ما وجدته من اهتمام ورعاية أمر طبيعي وليس بغريب على نادي الشارقة الذي يمثل أسرة واحدة وهذا أحد أبرز أسرار نجاحنا، سأكمل برنامج التأهيل لأعود للملاعب في أقرب وقت حتى أشارك مع الفريق في حال عودة النشاط، أنا حريص على العودة بقوة لمواصلة ما بدأته مع زملائي اللاعبين، ما زلنا ننافس على لقب الدوري ولدينا فرصة كبيرة للحفاظ على اللقب، وعلى المستوى الشخصي أتطلع لتقديم الأفضل وتسجيل تواجدي ضمن صفوف المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.
وأعرب الحسين صالح عن سعادته بتواصل زملائه اللاعبين معه بعد إجرائه العملية مثمناً الدعم الكبير الذي وجده منهم وكذلك من جماهير الملك.. وقال: حظيت بالكثير من الدعم من قِبل الزملاء والجماهير والأشخاص المحيطين بي، وكما ذكرت نحن أسرة واحدة الجميع يساند الآخر وندعم بعضنا البعض ومعهم سأتجاوز هذه الفترة وأعود في أقرب وقت.
واختتم حديثه: رغم ما يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا وما يصاحبه من إجراءات احترازية للحد من انتشاره، إلا أن ذلك منحني فرصة أكبر للتواجد مع أسرتي الصغيرة واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة في الدولة بالبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتي وسلامة أفراد المجتمع كافة، أتمنى أن تنتهي هذه الفترة قريباً وتعود الحياة إلى طبيعتها.
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