شكرا لقرائتكم خبر عن بدر أحمد: ما يثار حول لاعبي الشارقة لا أساس له من الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أكد بدر أحمد الحمادي عضو شركة كرة القدم في نادي الشارقة ومدير التعاقدات وشؤون اللاعبين والفريق الرديف أن كل ما يثار حول لاعبي نادي الشارقة والتعاقدات وغيرها من أمور فريق الكرة عارٍ تماماً عن الصحة، مبيناً أن عبد العزيز العنبري المدير الفني للفريق لم يقرر في شأن أي لاعب حتى الآن، ولم يصرح لأي جهة حول هذا الأمر. وأفاد بأن الحديث عن إبرام التعاقدات سابق لأوانه، لأن الوضع ما زال ضبابياً ولا يعرف بعد هل سيستكمل الموسم الحالي 2019-2020 أم سيتم إلغاؤه أم تكون العودة في الموسم الجديد 2020-2021.

وقال: إذا لم نتعرف إلى كيفية الوضع في الفترة القادمة، لا يستطيع أي مدرب أو إدارة القيام بخطوة حول التعاقدات، سمعت حديثاً كثيراً عن لاعبي الشارقة، لكن لم يصلنا أي عرض أو طلب رسمي لأحد من اللاعبين من أي نادٍ، وفي النهاية سيكون لكل حادث حديث.

وحرص الحمادي على توجيه الشكر إلى سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وإخوانه الأعضاء، كما توجه بالشكر إلى عبدالله العجلة رئيس الشركة وأعضاء الشركة. وقال: أتمنى أن نكون جميعاً عند حسن ظن وثقة جمهور نادي الشارقة الرياضي.

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