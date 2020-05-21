إقبال كبير على الجلسة الحوارية عن كرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات في الإمارات أن هناك إقبالاً كبيراً من الدول العربية على المشاركة في أول جلسة حوارية في منطقة الشرق الأوسط برعاية إماراتية حول واقع ومستقبل كرة الصالات في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء ومسؤولي اللعبة في الدول العربية والاتحادات «الدولي والآسيوي والإفريقي»، إضافة إلى عدد كبير من الأكاديميين الراغبين في الاستفادة من النقاشات المتخصصة التي ستجري.

وقال جاني: إن الجلسة الحوارية التي سيتم تنظيمها غداً الخميس «عن بُعد» عبر برنامج الاتصال المرئي هدفها التنسيق وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، موضحاً أن خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية الإماراتية عضو المكتب التنفيذي للجنة الصالات بالاتحاد الآسيوي هو صاحب الفكرة في عقد تلك الجلسة، بهدف الاطلاع على تجارب الدول المتطورة، وأبرزها مصر والكويت، إضافة إلى تجارب كل من المغرب والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين والعراق، مع الاستماع إلى الدكتور طارق المغربي عضو لجنة التحكيم في محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، ومحمد فرج الخبير المصري عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة الصالات.

من ناحيته، أكد خميس الشامسي أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الخميس بتوقيت الإمارات، وأنه تم انتقاء الحضور بعناية فائقة لتحقيق أكبر استفادة من النقاشات، وخاصة أن برنامج «زووم» الذي ستجري النقاشات من خلاله له سعة استيعابية محددة من المتحدثين، مشيراً إلى أنه لو كانت الجلسة تجري في الظروف العادية بحضور فعلي في دبي من كل المشاركين لكان الإقبال أكبر من جميع الدول العربية، وآسيا وإفريقيا.