روز: اللاعبون يعاملون كـ"فئران تجارب"



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى المدافع الإنجكليزي داني روز ان لاعبي كرة القدم يعاملون كـ"فئران تجارب" بعد كشف ناديي واتفورد وبيرنلي عن اصابة أفراد منهما بفيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري أعلنت انه من بين 748 فحصاً لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة، وذلك في سعي لعودة البريميرليج في يونيو.

وبدأت الأندية هذا الأسبوع باجراء تمارين بمجموعات صغيرة مع مع تقيد اللاعبين بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاكات في ما بينهم، لكن عدة لاعبين عبروا عن خشيتهم من استئناف البطولة.

واصيب بالفيروس إيان وون مساعد مدرب بيرنلي، لاعب من واتفورد وعضوان من موظفي ملعبه فيكاراج رود، نتيجة القسم الأول من الفحوص.

وفيما لم تكن نسبة الإصابات مرتفعة، انضم روز إلى قائد واتفورد تروي ديني وثنائي مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو أجويرو ورحيم سترلينج الذين تحدثوا عن المخاطر المحتملة لتنفيذ "برنامج العودة".

وقال روز المعار من توتنهام إلى نيوكاسل عبر تدوين "لوكداون تاكتيكس" الصوتي "يقترح الناس ان نعود إلى كرة القدم، وكأننا ... فئران تجارب. سنختبر هذه المرحلة ونرى كيف تتطور الأمور".

وأضاف :"أرى الناس تقول في بيوتها حسناً، يتقاضون أموالاً كثيرة، لذا يجب أن يعودوا".

وتابع "هل يستحق الأمر هذا الصراع؟ قد أعرض صحتي للخطر للترفيه عن الناس وهذا شيء لا اريد الانخراط فيه، إذا كنت صادقاً".

وكان ديني قائد واتفورد رفض العودة إلى التمارين هذا الأسبوع، خشية من احتمال نقل عدوى الفيروس إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر.

قال ديني للمدونة الصوتية "توك ذا توك" قبل الاعلان عن الإصابات في واتفورد: "سنعود هذا الأسبوع. قلت بإني لن أذهب. لا علاقة للأمر بالمكسب المالي"، موضحاً "ابني يبلغ من العمر خمسة أشهر وهو يعاني من صعوبات في التنفس. لا أريد العودة الى المنزل وتعريضه لخطر أكبر".

وأكد ابن الـ 31 عاماً أنه على استعداد لتحمل أي عواقب مالية وتخفيض للراتب في حال لم يلعب، مضيفاً "في الوقت الذي نخضع فيه للفحوص ونحن في بيئة آمنة للغاية، لا يتطلب الأمر سوى شخص واحد مصاب بالفيروس في المجموعة. لا أريد أن أجلب العدوى معي إلى المنزل".