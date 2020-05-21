الأهلي يرحب ببيع الأنجولي جيرالدو

تلقى الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي المصري، عرضاً خلال الفترة القليلة الماضية من أحد الأندية العربية بشمال إفريقيا، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم العرض لقائمة العروض الأخرى التي طلبت التعاقد مع جناح الأهلي الصيف المقبل، حيث سبق وأبدت عدة أندية في الخليج والبرازيل رغبتها في ضم اللاعب الأنجولي.

وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدوري المصري، وصلت للجناح الأنجولي، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار في الدوري المصري إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري، المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء «كورونا»، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ورحّب مسؤولو الأهلي برحيل جيرالدو لناديه السابق، أول أغسطس/ آب، حال تقديم عرض رسمي مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسؤولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادي الذي سيُقدم عرضاً مناسباً.

على خط آخر، كشفت مصادر قانونية باتحاد الكرة، أن هناك اتجاهاً لتجميد لائحة اتحاد الكرة الجديدة التي يتم حالياً إعدادها من قبل اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، وسارة ساليمون، مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن تقام الانتخابات المقبلة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقاً للائحة القديمة لاتحاد الكرة والمعتمدة أيضاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت المصادر، إنه لا يوجد موعد واضح للانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، في ظل الخلافات حول بعض البنود بين مندوبة «الفيفا»، وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بجانب غموض مصير الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات المقبلة باللائحة القديمة كبيرة. وأوضحت المصادر أن «فيفا» لا يزال يتمسك بإقامة الانتخابات في موعدها، ولمدة 4 سنوات مقبلة، ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات باللائحة القديمة أيضاً قائماً بقوة.