شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر للجنة الحكام باتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الثلاثاء اجتماعها الثاني بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سالم الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وصالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي رئيس قسم العمليات والدعم مقرراً.
واطلعت اللجنة على تقرير مدير إدارة الحكام الخاص بالتدريبات الفنية والبدنية لقضاة الملاعب والتي تنظم بصفة أسبوعية، إضافة لتقرير ورش العمل الأسبوعية للمقيمين خلال الفترة الماضية، وأثنت اللجنة على جهود فريق العمل بإدارة الحكام ونجاحها في مواصلة برنامجها عن بُعد، مشيدة بجدية والتزام جميع الحكام خلال التدريبات ضمن استعداداتهم للفترة القادمة، كما ناقشت اللجنة مواد لائحة الحكام الجديدة قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
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