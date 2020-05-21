«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ينظم ملتقى عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تنظيم ملتقى الشارقة الدولي التخصصي الأول لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي ويقام في يونيو المقبل وعلى مدى يومين متتاليين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي أقيم بنظام الاتصال المرئي (عن بعد ) برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة ونائبه أحمد سعيد الجروان، وأعضاء مجلس الإدارة خالد إبراهيم الناخي المدير المالي ومشرف رياضة الجوجيتسو، وطارق جمعة السويدي، مشرف رياضتي التايكواندو والجودو، وعبيد العسم السويدي، مشرف رياضة الكاراتيه، وعلي عبيد الحمودي، رئيس لجنة الثقافة والاتصال الحكومي، ومحمد عبد الله بورحيمة رئيس لجنة التسويق والاستثمار، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ومحمود لطفي شعبان عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والسكرتير التنفيذي للنادي.

وسيتضمن الملتقى العالمي استضافة عدد من الأبطال الأولمبيين والعالمين والخبراء الدوليين في رياضات الدفاع عن النفس، وناقش المجلس خطط التدريب والعمل على تطويرها وفقاً لأساليب الإدارة بالنادي بما يتوافق مع أفضل الأساليب الحديثة والمبتكرة وتدعيم الإدارة التنفيذية بالبرامج والتطبيقات الذكية اللازمة والمشاركة في مختلف الجوائز الرياضية والإدارية المتاحة محلياً ودولياً والعمل على تعزيز مكانة إمارة الشارقة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الدولية والمحلية والتي تساهم في نشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس والترويج لها بين النشء والشباب. وأثنى المجتمعون على التجربة الناجحة للجنتي التخطيط الاستراتيجي والتدريب الرياضي، التي تمت من خلالها استضافة بطلي العالم للجودو المصري محمد علي رشوان وللتايكواندو الأردني أحمد أبو غوش في المجلس الرمضاني.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس: إن جائحة كورونا لم تعطل العمل التدريبي والخطة الاستراتيجية للنادي بل عززت من روح التحدي والإصرار على الاستمرار بالنقلة النوعية التي تشهدها رياضات الدفاع عن النفس، مؤكداً أن إقامة الملتقى العالمي بنظام الاتصال المرئي ستعود بالفائدة على الجميع. وأثنى العويس على جهود مدربي النادي ومشرفي الألعاب والجهود المبذولة من قبل أولياء الأمور مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر فائدة.