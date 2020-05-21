نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة ينظم بطولة دولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تنظيم بطولة الفجيرة الدولية الأولى للشطرنج عن بعد، الشهر المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عبد الله علي آل بركت، ومشاركة محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد العزيز العبدولي الأمين العام، والأعضاء مريم المطروشي، والمهندس إبراهيم جلال البلوشي، وجاسم هيكل البلوشي، ومحمد عبد الغني المدير التنفيذي، وحصان موسى المحاسب القانوني، وأقيم الاجتماع بنظام الاتصال المرئي.

ورصد النادي ميزانية البطولة والجوائز التي ستقدم للفائزين الأوائل، على أن يتم الإعلان عن اللائحة الفنية للبطولة لاحقاًَ، وناقش أعضاء مجلس الإدارة أيضاً، بعض الأفكار والاستراتيجيات لوضع خطة إعادة النشاط لمرحلة ما بعد «كورونا»، ومتابعة سير التدريب ووضع الخطط اللازمة لذلك.

وأشاد الدكتور عبد الله علي آل بركت بالجهود الإدارية والتنظيمية، والجهود التدريبية التي تم بذلها من اجل الاستمرار في التدريب الذهني والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً انه تم تكليف اللجنة الفنية بمراجعة ودعم آلية التدريب عن بعد، بأفضل التطبيقات الذكية والوسائل المساعدة لمنتسبي النادي، وبما يساهم بالحفاظ على الاستقرار بالمستويات المعهودة للاعبي النادي.

وكشف محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن التدريب الشطرنجي عن بعد كشف عن نقلة نوعية بمستويات اللاعبين من خلال التدريبات المباشرة بين المدربين، واللاعبين، عن طريق الفيديوهات المسجلة، أو بمتابعة المدربين لمباريات اللاعبين في حساباتهم التي تم إنشاؤها لهم في المواقع العالمية، وتمت أرشفة ذلك على قناة النادي على «اليوتيوب»، كما تم تنظيم أكثر من بطولة خاصة للاعبي النادي في الغرفة الخاصة في النادي، بالتعاون مع الموقع العالمي Chess.com، وتم تكريم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى بجوائز مادية تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية، على أن تقام هذه البطولات بشكل دوري تحفيزاً للاعبين لكي يكون لهم حافزاً للمواظبة على التمرين عن بعد.

يذكر أن لاعبي النادي شاركوا في بطولات عدة أقيمت عن بعد، في الفترة الماضية، وحقق فيها كل من عمار السدراني، ومحمد سعيد اليليلي، وخليفة خالد الحفيتي، نتائج رائعة، وكان آخرها فوز لاعب النادي أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج بمشاركة 245 لاعباً، ولاعبة.