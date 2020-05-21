اتحاد الكرة ينظم ثلاث ورش عمل فنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل اتحاد الإمارات لكرة القدم تنظيم محاضرات وورش عمل في مختلف التخصصات ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية من خلال الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشأن الكروي، واستغلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونُظمت في اليومين الماضيين ثلاث ورش عمل فنية بمشاركة واسعة من المدربين داخل وخارج الدولة، وكانت الورشة الأولى بعنوان تأسيس أكاديمية حراس المرمى، قدمها المحاضر الوطني والآسيوي المعتمد زكريا أحمد العوضي، تناول خلالها كافة الأسس والشروط اللازمة لتأسيس أكاديميات خاصة لحراس المرمى لاكتشاف المواهب في مركز حراسة المرمى، والاهتمام بها وصقلها وتأهيلها حتى تكون رافداً للأندية والمنتخبات الوطنية.

وجاءت الورشة الثانية بعنوان أهمية العلاقة بين المعرفة العلمية والتجربة الميدانية في التدريب، قدمها المحاضر عبدالله حسن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس قسم التدريب باتحاد الكرة، وتناولت محاور مختلفة، منها دور المدرب في التدريب، دور الفريق المساعد للمدرب، المؤثرات التدريبية، والعلاقة التي تربط بين المدرب واللاعب، وكيف يمكن لهذه العلاقة أن تظهر نتائجها الصحيحة على أرضية الملعب.

وتحدث المحاضر عن هيكلة الفريق المساعد للمدرب، والتي تتألف من المدرب المساعد، مدرب اللياقة البدنية، محلل المباريات ومحلل الأداء، الاختصاصي النفسي، الطبيب، اختصاصي العلاج الطبيعي، اختصاصي إعادة التأهيل، إضافة إلى الجهاز الإداري ودورهم المتكامل في نجاح العمل، وناقشت الورشة مؤثرات التدريب ومتطلبات الأداء العالي في كرة القدم وعناصرها المختلفة والمعرفة التدريبية بشقيها المهني والعلمي، وأهمية العلاقة التبادلية بين المعرفتين.

وشهدت المحاضرة الثالثة التي قدمها المحاضر الوطني الآسيوي عبدالمجيد النمر الحديث عن معايير انتقاء اللاعبين الموهوبين في أكاديمية كرة القدم للفئة السنية من 12 إلى 18 سنة، وأشار إلى وجود 12 معياراً أساسياً هي: الانتشار الهجومي، إيجاد مساحة لاستقبال الكرة «أهمية اللمسة الأولى»، خلق المساحة في التوقيت المناسب، المساندة، تحركات اللاعب خلال اللعب، معدل التحول من الهجوم للدفاع والعكس، الرؤية، سرعة اللعب واتخاذ القرار، مهارات الدفاع الفردي، مهارات الدفاع الجماعي، الخصائص البدنية، والخصائص النفسية.