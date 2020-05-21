بطولة اسكتشرز للجري الافتراضي تنطلق الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد الأيام المتبقية من شهر مايو الجاري تنظيم 7 فعاليات رياضية افتراضية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار جهوده المتواصلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة مع تحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وينطلق في الساعة الخامسة صباح بعد غد الجمعة سباق اسكتشرز للجري الافتراضي الذي تنظمه سوبر سبورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة اسكتشرز للمعدات الرياضية، ويتضمن السباق المنافسة في خمس مسافات هي 1 كم، و2.5 كم، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، والمسافة المفتوحة.

ويتاح التسجيل في السباق بالمجان حتى غد الخميس، وذلك لجميع الفئات من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء ومن داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: www.premieronline.com.

ويستمر التنافس في السباق لمدة 24 ساعة بداية من الساعة الخامسة فجر يوم الجمعة، ويمكن للمتسابق الجري داخل المنزل أو حول الأماكن المسموح فيها بالجري دون مخالفة الإجراءات الاحترازية ويمكنه استخدام أي تطبيق إلكتروني ذكي لحساب سرعته، ومن ثم يقوم بالتقاط صورة أو فيديو للشاشة التي تظهر المسافة التي تسابق فيها مع السرعة ونشرها على تطبيق إنستجرام مع إرفاق وسم #SkechersVirtualRun أو إرسال الصور إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وسيحصل الفائزون في السباق على جوائز قيمة من اسكتشرز.

وتنطلق اليوم الأربعاء بطولة مجلس دبي الرياضي لكرة السلة عن بعد التي تقام بالتعاون بين المجلس وأكاديمية جام لكرة السلة، وتستمر البطولة حتى يوم 31 مايو الجاري، ويتاح التسجيل في البطولة بالمجان حتى يوم غد الجمعة لجميع هواة لعبة كرة السلة من الرجال والنساء من كافة الأعمار والجنسيات، ويحصل الفائزان بالمركزين الأول والثاني على جوائز قيمة في نهاية البطولة.