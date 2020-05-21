رابطة المحترفين تستعرض محور «كرة القدم والمجتمع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، اليوم الأربعاء، عن بعد فعاليات ورشة العمل التي دارت مناقشاتها حول محور «كرة القدم في المجتمع» ضمن دورة التسويق والإعلام بالنسخة الثانية من شهادة رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي 2019-2020، والتي تنظمها الرابطة بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم بهدف تطوير مهارات الجيل القادم من متخصصي التسويق والإعلام.

ألقت المحاضرات جانين روس، رئيس قسم التسويق والمجتمع في مؤسسة ليفربول التابعة لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها المنتسبون للبرنامج من إدارات التسويق والإعلام في الأندية المحترفة.

استعرضت «روس» أهمية كرة القدم في المجتمع وتأثيرها المباشر في المفاهيم والقيم لإحداث الفارق، وأطلعت المشاركين على استراتيجية رابطة الدوري الإنجليزي في التفاعل مع المجتمع وأبرز النقاط فيها، وقدمت أمثلة مشابهة كمبادرة رابطة الدوري الإسباني في جنوب إفريقيا، ومبادرة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في قارة إفريقيا.

وركزت «روس» على دور إدارة التواصل في المؤسسات المجتمعية والخيرية وقنوات التواصل الاجتماعي أيضاً، وأهدافها في الجانب المجتمعي والتسويقي والجماهيري.

وتواصلت المحاضرات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بعرض عن كيفية الترويج للبرامج والمبادرات المجتمعية للمؤسسة بالتعاون مع الرعاة والشركاء، ثم التفاعل مع الجماهير وإشراك اللاعبين السابقين والمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي داخل مدينة ليفربول والمملكة المتحدة.

وقدمت «روس» نموذجاً للبرامج والفعاليات التي تنظمها المؤسسة في يوم المباراة على ملعب آنفيلد عن طريق مباريات الأساطير المخصصة لأهداف خيرية، والجولة التحضيرية للفريق خارج المملكة المتحدة، وهي الفعاليات التي تستهدف التوعية بأهمية المؤسسة للمجتمع.

وبمحور كرة القدم في المجتمع والمسؤولية الاجتماعية تكون دورة التسويق والإعلام قد بلغت محطتها قبل الأخيرة، ويتعين على المشاركين تقديم مشروع التخرج في الفترة القادمة، وتطبيق ما تمت الاستفادة منه على مدار الدورة.