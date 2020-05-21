ملقة يسرح ويعلق عقود لاعبيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح نادي ملقة المنافس بالدرجة الثانية في إسبانيا، أول ناد إسباني يتخذ قرارات مصيرية بسبب كورونا، حيث أصدر بياناً رسمياً أكد فيه بدء تسريح لاعبيه وموظفي النادي من تاريخ الثلاثاء 19 مايو/ أيار الجاري وتعليق عقود بعض منهم، وذلك على إثر التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وشكر النادي الذي كان يحتل المركز الـ15 قبل توقف الموسم حملة التذاكر الموسمية لدعمهم.

هبط ملقة للدرجة الثانية في موسم 2017-2018 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدرجة الثانية لكنه خسر في الصعود على يد ديبورتيفو لاكورونا في نصف النهائي الحاسم (بلاي أوف)، وكانت محكمة إسبانية قضت في فبراير / شباط الماضي إزاحة رئيس ملقة القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني الذي اشترى النادي في 2010 بعد توجيه اتهامات تتعلق بشكوك في التمويل، وعينت المحكمة مكانه رجل قانون لإدارة النادي.