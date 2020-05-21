لاعبو واتفورد يرفضون التدريبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن ارتفاع عدد لاعبي واتفورد الإنجليزي الرافضين للتدريبات التي عادت يوم الثلاثاء في أندية إنجلترا، وذلك بعد تأكد وجود 3 حالات إصابة من الـ 6 التي أعلن عنها اتحاد الكرة في الفريق، وهي للاعب وعضوين من الكادر.

وكان كابتن واتفورد الإنجليزي تروي ديني امتنع عن حضور التمرينات خوفاً من إصابته بكورونا ونقله الوباء لابنه (5 أشهر) الذي يعاني مشاكل في التنفس، وهو ما خلق حالة من عدم الاطمئنان في صفوف الفريق.