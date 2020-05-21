شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رئيس الاولمبية : عودة النشاط سيكون تدريجي .. ولا نخاطب "الفيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار عودة النشاط الرياضي هو قرار الدولة ودوراللجنة الأولمبية هو تجهيز خطة عودة النشاط حتى يتم تنفيذها فور الحصول على إشارة البدء من الدولة، مضيفاً عودة النشاط سيكون تدريجي وله العديد من المراحل وأيضا العديد من الإجراءات الطبية والإحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.

أضاف، اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو الحفاظ عليهم أمر مهم وضروري من أجل الرياضة المصرية وتجهيزهم لعودة النشاط الرياضي وتأهيلهم أمر مهم للغاية.

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وأشار هشام حطب، عقدنا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وناقشنا العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الإجتماع.

أوضح المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية المصرية لا تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولم نقم بهذه الخطوة نهائيا ومخاطبتنا تكون للاتحاد المصري لكرة القدم الذي بدوره يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ونخاطب اتحاد الكرة عندما يطلب منا ذلك من اتحاد الكرة المصري أو من وزارة الشباب والرياضة ولا يوجد أي اتصال مباشر بيننا وبين الفيفا.