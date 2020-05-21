فيديو..رئيس الاولمبية : عودة النشاط سيكون تدريجي .. ولا نخاطب "الفيفا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار عودة النشاط الرياضي هو قرار الدولة ودوراللجنة الأولمبية هو تجهيز خطة عودة النشاط حتى يتم تنفيذها فور الحصول على إشارة البدء من الدولة، مضيفاً عودة النشاط سيكون تدريجي وله العديد من المراحل وأيضا العديد من الإجراءات الطبية والإحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.
أضاف، اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو الحفاظ عليهم أمر مهم وضروري من أجل الرياضة المصرية وتجهيزهم لعودة النشاط الرياضي وتأهيلهم أمر مهم للغاية.
وأشار هشام حطب، عقدنا اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وناقشنا العديد من الملفات الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة الأولمبية المصرية، وعودة النشاط الرياضي والإجراءات التي ستتخذ كانت الأهم في الإجتماع.
أوضح المهندس هشام حطب ، اللجنة الأولمبية المصرية لا تخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ولم نقم بهذه الخطوة نهائيا ومخاطبتنا تكون للاتحاد المصري لكرة القدم الذي بدوره يخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ونخاطب اتحاد الكرة عندما يطلب منا ذلك من اتحاد الكرة المصري أو من وزارة الشباب والرياضة ولا يوجد أي اتصال مباشر بيننا وبين الفيفا.
ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال اجتماع اليوم بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.
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