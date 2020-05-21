شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 20/5/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

الأولمبية تناقش بحضور وزير الرياضة خطة عودة النشاط الرياضي

ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التي وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية

الأهلي يستفسر من الاتحادات الرياضية عن مصير النشاط الرياضي

يبحث مسئولو النادى الأهلى حالياً مع الاتحادات الرياضية المختلفة مصير عودة النشاط، ورؤيتها للمسابقات المحلية والتدريبات خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز يعد المهدى سليمان بترضيته ماديًا فى العقد الجديد

تلقى المهدى سليمان، حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وعدًا من إدارة الكرة بالنادى بتعديل تعاقده من الناحية المادية.

سموحة يدخل سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى

دخل مسئولو نادى سموحة فى خط الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى.

فايلر يرفض مناقشة العروض الخارجية مع وكيل أعماله بسبب الأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض أحتراف تصل له من أندية خارجية سواء في منطقة الخليج أو أوربا ،

صور .. وزير الرياضة ينضم لاجتماع اللجنة الأولمبية

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إنضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنعقد حاليا بمقر اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه راتب شهر مايو قبل العيد

صرفت إدارة النادي الاهلي رواتب العاملين والموظفين لشهر مايو الجاري قبل أيام من عيد الفطر المبارك وقامت إدارة النادي بصرف رواتب الموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية

كارتيرون يرفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك بعد العيد

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق بعد عيد الفطر المبارك..

سموحة يتمسك بموقفه فى أزمة أبو جبل

تمسك مسئولو سموحة بموقفهم تجاه أزمة محمد أبوجبل حارس الفريق السابق والزمالك الحالى، الذى طالب بالحصول على 400 ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية المتأخرة.