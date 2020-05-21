شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو : دخول الجونة المربع الذهبى "صعب" و حسام غالى لم يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى لنادى الجونة، أنه من الصعب حصد فريقه أحد مراكز المربع الذهبى فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب وضع الفريق فى ترتيب جدول المسابقة ، موضحا أن هدفه التواجد فى مركز متقدم فقط .. وأوضح بيدرو خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر خلال برنامج ملعب أون أن حسام غالى مدير الكرة لفريق الجونة لم تختلف شخصيته خلال تواجده فى مهام عمله حاليا عن ما كان عليه قائدا لفريق الاهلى وأنه من أكبر الداعمين له خلال تواجده مع فريق الجونة منذ تولى القيادة الفنية.

وأشار المدير الفنى لفريق الجونة أن حسم أمر اللاعبين المعارين فى الفريق من النادى الاهلى صعب فى الوقت الحالى بسبب معرفة مصير بطولة الدورى المصرى و أنه يقوم الان بتحديد أحتياجات الفريق الفترة المقبلة .

وأختتم بيدرو حديثة أن مواطنه البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى لفريق الاهلى من أفضل المدربين الاجانب فى تاريخ الكرة المصرية بسبب الانجازات التى تمكن من حصدها مع الفريق الاحمر وأنه كان يتمنى تواجد لاعب مثل محمد بركات لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق بفريق الجونة.

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وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.