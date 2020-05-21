شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأوليمبية: عودة النشاط في الألعاب الأكثر أمانا أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الاوليمبية المصرية عن الخطط التي تدرسها اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب بشأن الفترة المقبلة من حيث عودة النشاط من عدمها وفقا لمستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في التوقف الحالي للنشاط، حيث قال حسن كمال في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : تم عقد اجتماع اليوم بين اللجنة الاوليمبية ووزارة الرياضة حضرها مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية بالكامل والدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة، وتم عرض جميع البروتوكولات التي وضعتها اللجنة الطبية بشأن عودة النشاط.

وأضاف حسن كمال أن اللجنة الاوليمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وضعت بروتوكول لعودة الرياضة والمسابقات، منذ اليوم الأول لفرض الحظر، مضيفا أنه عرض على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي خطة لاستئناف النشاط الرياضي.

وتابع كمال، أن اللجنة تابعت التجربة الألمانية والاستفادة منها، لكن اللجنة الطبية انتبهت لوجود عدد كبير من الإصابات العضلية للاعبي الدوري الألماني، موضحا أن اللجنة وضعت في الاعتبار أهمية الحفاظ على اللاعبين من الاصابات العضلية كما تهتم بالحفاظ عليهم من الإصابة بكورونا.

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وأكد كمال أن الطب الرياضي في مصر مظلوم ومجني عليه، وهناك أساتذة في الطب الرياضي بعيدون عن المهنة والمجال ومصر محرومة منهم، مؤكدا ان الاتجاه سيكون لعودة الالعاب الاكثر أمان اولا.

في سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أنه لا يوجد أي قرارات رسمية حتى الآن، بإلغاء الدوري المصري الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.