شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: "ياريت علي معلول يمشي ويسيب الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق مع ضرورة بيع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لاسيما بعد التقارير التي أكدت رغبة الهلال السعودي في التعاقد معه خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة.

أعلن النادي الأهلي أن الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق لن يرحل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولي التونسي الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً حيث يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر في الأبقاء على الظهير التونسي شأنه شأن باقي عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر الأبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته في الفريق وأهمها إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدوري المحلي حينما يتم إستئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

وفي هذا الشأن ، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن النادي لم يتلقي عروضاً من الهلال السعودي مثلما تردد مؤخراً ، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادي حالياً كونه عنصر أساسي فيب كتيبة رينيه فايلر.

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وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلي وليس صحيحاً أن النادي تلقي عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولي التونسي ، موضحاً أن النادي لم يتلقي عرضاً من نظيره السعودي ولا توجد نية في الإستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.

كانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى نظيره الأهلي من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسي والصادر باللغة الفرنسية، فقد تقدم نادي الهلال بعرض رسمي لضم نجم الأهلي ومنتخب تونس علي معلول خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل ، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلي تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسي يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وإنضم معلول كان إلى صفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.