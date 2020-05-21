شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 20/5/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، صرفت إدارة النادي الاهلي رواتب العاملين والموظفين لشهر مايو الجاري قبل أيام من عيد الفطر المبارك وقامت إدارة النادي بصرف رواتب الموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب ، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه ، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية في العالم كله بسبب "كورونا".

الأولمبية تناقش بحضور وزير الرياضة خطة عودة النشاط الرياضي

ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التي وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية

الأهلي يستفسر من الاتحادات الرياضية عن مصير النشاط الرياضي

يبحث مسئولو النادى الأهلى حالياً مع الاتحادات الرياضية المختلفة مصير عودة النشاط، ورؤيتها للمسابقات المحلية والتدريبات خلال الفترة المقبلة.

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بيراميدز يعد المهدى سليمان بترضيته ماديًا فى العقد الجديد

تلقى المهدى سليمان، حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وعدًا من إدارة الكرة بالنادى بتعديل تعاقده من الناحية المادية.

فايلر يرفض مناقشة العروض الخارجية مع وكيل أعماله بسبب الأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض أحتراف تصل له من أندية خارجية سواء في منطقة الخليج أو أوربا ،