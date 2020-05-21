شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: انتخابات اتحاد الكرة لمدة سنة بنسبة 99%..والأقرب التجديد للجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر أنه بنسبة 99 % إنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة عام واحد فقط و أن القرار الأقرب حاليا هو التجديد للجنة الخماسية الحالية من قبل المسئولين فى الفيفا.. وأوضح سيف زاهر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن الثنائى هانى أبوريده و أحمد شوبير أعلنا بشكل رسمى خوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم على منصب الرئيس خلال المرحلة المقبلة و لكن من وجهة نظره أن أحمد شوبير سوف يتراجع عن خوض الانتخابات لو اقيمت لمدة عام واحد نظرا لضيق الوقت وعدم قدرة من سينجح على تقديم شئ فى هذه الفترة.

وطلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.

وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.