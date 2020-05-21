شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 20 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 20 / 5 / 2020، العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق بعد عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة اللاعبين التدريبات المنزلية، بقوة، خلال الفترة الحالية، من أجل حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الكروى التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط نادى الزمالك بمواجهة هامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يركز كارتيرون مع لاعبى الفريق بمتابعة حالتهم وتنفيذهم البرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز ما جاء بشأن أخبار الزمالك.

وجدى كشريدة ظهير النجم مرشح لتدعيم جبهة الزمالك اليمنى بالموسم الجديد

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين عرض وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، على إدارة الكرة بالنادى الأبيض لضمه بداية من الموسم الجديد، وكشفت تقارير صحفية تونسية، فى الأيام الماضية، من خلال مصادر مقربة بنادى النجم الساحلى، أن هناك رغبة من نادى ميتز الفرنسى لضم كشريدة، والذى ينتهى تعاقده مع النجم الساحلى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى فريق مجاناً، لذا طرح أحد الوكلاء اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بنادى الزمالك من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل التى تبحث الإدارة البيضاء، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، دعمها فى الموسم المقبل، حيث تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدورى المصرى وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائى لتدعيم تلك الجبهة.

محمد عواد يوجه 10 رسائل أبرزها: هكمل مع الزمالك.. ونوير مثلى الأعلى Advertisements حرص محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على توجيه بعض الرسائل خلال فترة الحجر المنزلى التى يعيشها العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها التأكيد على استمراره داخل القلعة البيضاء، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه، ليؤكد الحارس رغبته فى الاستمرار داخل نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك فى حوار مع الجمهور من خلال لعبة الإجابة على الأسئلة عبر "ستورى" حسابه الرسمى على موقع "انستجرام".

الزمالك يضع اللمسات النهائية علي شكوي مباراة القمة

وضع مسئولو الزمالك اللمسات النهائية علي ملف شكوي النادي ضد اتحاد الكرة والتي سيقدمها الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بعودة النقاط الثلاثة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي لم تلعب في مارس الماضي وتم احتسابها للأهلي وانسحاب الزمالك، حيث تسلم مسئولو الأبيض الشكوي بعد ترجمتها وتم ارفاق جميع التسجيلات التي تثبت سوء الأحوال الجوية التي عاقت من وصول أتوبيس الزمالك الي الاستاد يوم المباراة، علي أن يتم تسليم الملف للمحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام المقبلة.

أكد مصطفى المنيرى، طبيب نادى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، أن العمل فى الأندية الكبيرة بالنسبة للأطباء لابد أن يكون مرهونا بالانتماء، مشددا على أن الطبيب الزملكاوى لن ينجح فى الأهلى والعكس صحيح. وأضاف مصطفى المنيرى لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إذاعة أون سبورت، "رحلت عن الزمالك لأنى كبرت فى السن وعايز أعيش فى سلام بعيداً عن الضغوط الرهيبة التى تحيط بالنادى، وكنت عايز أركز مع المنتخب، رغم أن فترة وجودى أثناء رئاسة مرتضى منصور للنادى كانت فترة مميزة بالنسبالى سواء على المستوى المادى أو حتى التعامل".