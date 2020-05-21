شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : نستعد لعودة النشاط الرياضي في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه توقع تسجيل هدف أمام صن داونز الجنوب افريقي في نهائي بطولة افريقيا 2001، مشدداً أن بطولة افريقيا دائماً ما يكون لها طعم ومذاق وخاص، وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة ناديه :"الفريق يستعد وكأن هناك بقرار بعودة النشاط بحيث لا يوجد تأخر في تجهيز اللاعبين للتدريبات والمباريات..سنقوم في وقتها بعمل جميع الاحترازات والسير على ما يفعله الألمان على سبيل المثال.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن الفوز الأهلي بلقب نادي القرن الماضي يضع حمل ومسئولية كبيرة على جميع الأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على هذا النجاح الكبير والسعي للمنافسة على لقب نادي القرن الجديد.

وتحتفل قناة النادي الأهلي بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة، وتقدم قناة الأهلي في سهرة الليلة، العديد من المفاجآت حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

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وتحتوي السهرة على عدة لقاءات من كل أنحاء العالم مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع، وستشهد السهرة وجود العديد من الضيوف المميزين ومن أبرزهم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتخلل السهرة مفاجآت أخرى بطابع فني، حيث تفاجيء قناة الأهلي جماهيرها بحضور فني مميز للنجم إيهاب توفيق الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه بل وسيقوم بتقديم أغنية جديدة للنادي الأهلي تُذاع لأول مرة وحصريا في سهرة الليلة.