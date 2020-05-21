أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 20 / 5 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء 20 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يصرف 40 مليون جنيه راتب شهر مايو قبل العيد

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه راتب شهر مايو قبل العيد

صرفت إدارة النادي الاهلي رواتب العاملين والموظفين لشهر مايو الجاري قبل أيام من عيد الفطر المبارك وقامت إدارة النادي بصرف رواتب الموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب ، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه ، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية في العالم كله بسبب " كورونا ".

رامي ربيعة يطلب 4 ملايين جنيه إضافية لتفعيل عقده مع الأهلي

يرفض رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي تفعيل تعاقده الجديد مع ناديه قبل وضع القيمة التي اتفق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل توقيعه على بياض خلال الفترة الماضية، وعلم الخليج 365 أن رامي ربيعة يطلب إضافة 4 ملايين إضافية على قيمة عقده بعد أن فوجئ بمنحه 6 ملايين جنيه سنوياً، في الوقت الذي كان سيد عبد الحفيظ قد وعده بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وتتضارب تصريحات ربيعة وعبد الحفيظ حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولي مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي.

فايلر يرفض مناقشة العروض الخارجية مع وكيل أعماله بسبب الأهلي رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض أحتراف تصل له من أندية خارجية سواء في منطقة الخليج أو أوربا ، موضحاً أن هذا الباب مُغلق حالياً تماماً لأنه أستقر على تجديد عقده مع الأهلي ويرغب في إستكمال التجربة الأهلاوية وسيقوم بتجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة بعدما اتفق مع الإدارة الحمراء تقريباً على التجديد لكن الظروف الحالية من إنتشار وباء كورونا وما تسبب فيه من تجميد النشاط وتجميد حركة الطيران في العالم كله جعلته يطلب تأجيل التجديد للأهلي. Advertisements سموحة يدخل سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى دخل مسئولو نادى سموحة فى خط الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى، فى إطار رغبة الجهاز الفنى للفريق السكندرى بقيادة حمادة صدقى فى تدعيم منطقة صانع ألعاب الفريق بلاعبين خبرات خاضوا عددا من المباريات القوية سواء مع الأهلى أو الزمالك أو المنتخب.