شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن بيع علي معلول: ياريت.. هتبقى مصلحة لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق مع ضرورة بيع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لاسيما بعد التقارير التي أكدت رغبة الهلال السعودي في التعاقد معه خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة.

أوضح في تصريحات خاصة: من رأي أن القرار بيد الجهاز الفني هو من يحدد قرار بيعه أو التمسك به بعد دراسة مدى الاحتياج الفني له، ثم قرار مجلس الإدارة اذا ما تلقى عرضا مغريا".

تابع: ولكن من رأي أرغب في أن يرحل عن الأهلي حتى يعطي فرصة للاعبين آخرين مثل محمود وحيد الذي لا يشارك في ظل وجود معلول، كون الدولي التونسي تسبب في أزمة بالجبهة اليسرى لمنتخب مصر".

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أضاف: أتمنى رحيل معلول من أجل إخراج كوادر فنية جديدة في مركز الظهير الأيسر بالمنتخب

، ويمنح الفرصة لعودة لاعب مثل حسين السيد، وإن كان الأخير لا يحبه فايلر من قريب أو بعيد ، ولكن رحيل معلول قد يساعده على العودة للأهلي.

شدد على أن مصر ولادة في كل المراكز والعجز في الجبهة اليسرى نعاني منه في صفوف المنتخب".