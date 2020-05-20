شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالأولمبية: استفدنا من أخطاء التجربة الألمانية لعودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وضعت بروتوكول لعودة الرياضة والمسابقات، منذ اليوم الأول لفرض الحظر.

وأضاف حسن كمال في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه عرض على وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي خطة لاستئناف النشاط الرياضي.

وتابع كمال، أن اللجنة تابعت التجربة الألمانية والاستفادة منها، لكن اللجنة الطبية انتبهت لوجود عدد كبير من الإصابات العضلية للاعبي الدوري الألماني، موضحا أن اللجنة وضعت في الاعتبار أهمية الحفاظ على اللاعبين من الاصابات العضلية كما تهتم بالحفاظ عليهم من الإصابة بكورونا.

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وأكد كمال أن الطب الرياضي في مصر مظلوم ومجني عليه، وهناك أساتذة في الطب الرياضي بعيدون عن المهنة والمجال ومصر محرومة منهم.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أشارت إلى أن النشاط الرياضي في مصر، في طريقه للإلغاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الحالية.