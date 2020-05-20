شكرا لقرائتكم فالنسيا يهنئ الأهلى بذكرى نادى القرن: عظمة اللقب تتحدث عن نفسها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادى فالنسيا الإسبانى على تهنئة الأهلى المصرى بذكرى لقب القرن الـ20 .

وكتب فالنسيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" نبارك للنادى الأهلى ذكرى تتويجه بلقب نادى القرن عظمة اللقب تتحدث عن نفسها".

تحتفي قناة النادي، الليلة، بالذكرى العشرين لتتويج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي، من خلال سهرة خاصة، تبدأ بثها في العاشرة مساء، وتمتد إلى الواحدة صباحًا.

تقدم القناة في سهرة الليلة العديد من الفقرات المميزة، حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب.

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وتتضمن السهرة عدة لقاءات مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة، في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع.

كما يحل كل من الكابتن محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والكابتن هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضيفين على السهرة.

ويتخلل السهرة أيضا حضور فني للنجم إيهاب توفيق، الذي حرص على مشاركة الأهلي وجماهيره هذه المناسبة.

وسيقدم الحلقة الإعلاميان الكبيران عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، وهي الحلقة الأولى التي تذاع تحت إشراف الإدارة الجديدة للقناة.