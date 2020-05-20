شكرا لقرائتكم القيعى لـ"جماهير الأهلى": استمتعوا بنجاحات النادى ولا تلتفتوا للمهاترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى جمهور القلعة الحمراء الاستمتاع بنجاحات ناديه وأن يحبوا الأهلي بصدق مثل صالح سليم وحسن حمدي والخطيب وكل رموز النادي. أكد القيعي خلال إن قناة الأهلي لن ترد على مهاترات وأحاديث ليس لها قيمة. وقال القيعي معلقا على مطالبة الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي: "الناس بتقولنا نرد واحنا مش هنرد على حد الحلقة دي معمولة في حب الأهلي والاستمتاع بنجاحاته". Advertisements وأضاف: "الرد بيبقى فعل احنا منعرفش نرد بالكلام والأحاديث اللي ملهاش لازمة". القيعي معلقا على مطالبة الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي : الناس بتقولنا نرد واحنا مش هنرد على حد الحلقة دي معمولة في حب الأهلي والاستمتاع بنجاحاته الرد بيبقى فعل احنا منعرفش نرد بالكلام والأحاديث اللي ملهاش لازمة".

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