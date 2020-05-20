شكرا لقرائتكم رابطة الاندية البرتغالية: اجتياز 9 ملاعب لاختبارات السلامة لاستضافة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت رابطة دوري الأضواء البرتغالى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن تسعة ملاعب اجتازت الاختبارات بنجاح وحصلت على الضوء الأخضر لاستضافة مباريات عند استئناف المسابقة بعد توقف بسبب جائحة كورونا.
وأضافت الرابطة أن ستة ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة. وحصلت ملاعب فيتوريا جيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنج ولشبونة وماريتيمو وبراجا وبورتيمونينسي على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب الوطني في لشبونة والذي سيستخدم أيضا في بعض المباريات.
وقالت السلطات الصحية إن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات.
ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقا ملاعبها للتفتيش.
وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة. ويتبقى عشر مباريات على نهاية الموسم.
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