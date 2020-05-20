بعد استئناف المباريات.. تفاصيل إصابة 14 حالة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الألماني

كشفت الفحوصات الدورية التي يخضع لها لاعبو الدوري الألماني، وفقاً لتعليمات الحكومة، من أجل الحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا، إصابات جديدة بالوباء العالمي، بعد أيام قليلة من عودة البوندسليجا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إصابة 14 لاعبا في الدوري الألماني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن نادي بوروسيا دورتموند هوفنهايم هما الأكثر تسجيلا للإصابات بواقع لاعبين.

وحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن 14 لاعبا تعرضوا للإصابة بالفيروس التاجي في الدوري الألماني الممتاز ودوري الدرجة الثانية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

جاءت إصابات فرق الدوري الألماني بواقع 12 مقابل 2 بدوري الدرجة الثانية:

بوروسيا دورتموند (2): جيوفاني رينا – ثورجان هازارد.

هوفنهايم (2): سيباستيان رودي – إيلاص بيبو.

هيرتا برلين (1): بير سيليان شيلبريد.

بوروسيا مونشنجلادباخ (1): ماركوس تورام.

Advertisements

شالكه (1): جان كلير توديبو.

باير ليفركوزن (1): لارس بيندر.

بادربورن (1): كلاوس ججاسولا.

أوجسبورج (1): أندري هان.

كولن (1): بينو شميتز.

إينتراخت فرانكفورت (1): ماركو روس.

وفي الدرجة الثانية:

هامبورج (1): جوشوا فانجومان.

أرمينيا بيليفيلد (1): يوان سيمون إدموندسون.