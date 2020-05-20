حصاد الرياضة المصرية يوم الأربعاء 20/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 20/5/2020، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض أحتراف تصل له من أندية خارجية سواء في منطقة الخليج أو أوربا ، موضحاً أن هذا الباب مُغلق حالياً تماماً لأنه أستقر على تجديد عقده مع الأهلي ويرغب في إستكمال التجربة الأهلاوية وسيقوم بتجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة بعدما اتفق مع الإدارة الحمراء تقريباً على التجديد لكن الظروف الحالية من إنتشار وباء كورونا وما تسبب فيه من تجميد النشاط وتجميد حركة الطيران في العالم كله جعلته يطلب تأجيل التجديد للأهلي. فايلر يرفض مناقشة العروض الخارجية مع وكيل أعماله بسبب الأهلي يبحث مسئولو النادى الأهلى حالياً مع الاتحادات الرياضية المختلفة مصير عودة النشاط، ورؤيتها للمسابقات المحلية والتدريبات خلال الفترة المقبلة. تلقى المهدى سليمان، حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وعدًا من إدارة الكرة بالنادى بتعديل تعاقده من الناحية المادية. دخل مسئولو نادى سموحة فى خط الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالى. إنضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنعقد حاليا بمقر اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. Advertisements صرفت إدارة النادي الاهلي رواتب العاملين والموظفين لشهر مايو الجاري قبل أيام من عيد الفطر المبارك وقامت إدارة النادي بصرف رواتب الموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق بعد عيد الفطر المبارك.. تمسك مسئولو سموحة بموقفهم تجاه أزمة محمد أبوجبل حارس الفريق السابق والزمالك الحالى، الذى طالب بالحصول على 400 ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية المتأخرة.

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