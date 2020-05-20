شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع اللمسات النهائية علي شكوي مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الزمالك اللمسات النهائية علي ملف شكوي النادي ضد اتحاد الكرة والتي سيقدمها الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بعودة النقاط الثلاثة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي لم تلعب في مارس الماضي وتم احتسابها للأهلي وانسحاب الزمالك، حيث تسلم مسئولو الأبيض الشكوي بعد ترجمتها وتم ارفاق جميع التسجيلات التي تثبت سوء الأحوال الجوية التي عاقت من وصول أتوبيس الزمالك الي الاستاد يوم المباراة، علي أن يتم تسليم الملف للمحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري، يدرس مسئولو الزمالك وضع بند في عقد احتراف المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق، في حالة احترافه الصيف المقبل في أوروبا، بعدم عودة اللاعب للدوري المصري الا من خلال الزمالك، لضمان ان تكون عملية احتراف أشرف بن شرقي ليست مجرد مرجلة لعودة اللاعب لأي نادي في مصر وفي مقدمتهم الأهلي وبيراميدز، وياتي تفكير الزمالك في هذا الشرط بعدما تلقي اللاعب عدة عروض جدية من الدوري التركي والفرنسي، وهو ما جعل إدارة الزمالك تفكر في الموافقة علي احترافه والاستفادة من تسويقه ماديا ولكن مع ضمان عودته لأي فريق في الدوري المصري مرة اخري.

على صعيد مختلف، تقدم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.