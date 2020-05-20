شكرا لقرائتكم خبر عن عضوا الأولمبية يطرحان مشروع التأمين الصحي والإجتماعى لحماية المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرح ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، عضوا اللجنة الأولمبية المصرية ، خلال اجتماع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأربعاء وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع للتأمين الشامل على جميع المدربين فى جميع الاتحادات الرياضية فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة ياسر ادريس ومقرر اللجنه ايهاب امين على ان يقوما باستكمال اللجنه بخبراء فى مجال التامين وإعداد تقرير شامل من أجل تنفيذ المشروع عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

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ومن جانبه أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعضو اللجنة الأولمبية، أن مدربين الاتحادات الرياضية من أكثر الفئات المتضررة بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي.

وأضاف امين، لدينا قرابة 15 ألف مدرب فى جميع الاتحادات الرياضيه بخلاف أسرهم و سيتم عمل تأمين شامل لهم طبي واجتماعي لحفظ حقوقهم وتحصينهم ضد أي مخاطر أو أمراض.

وتابع رئيس اتحاد الجمباز، اللجنة المكلفة فى وجود ياسر إدريس وبعد استكمالها فى الايام القليله المقبلة ستعقد عدد من الاجتماعات لوضع تصور مشروع التأمين الصحي والاجتماعى على المدربين واسرهم قبل عرض التقرير النهائي أمام اللجنة الأولمبية المصرية.