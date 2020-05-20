انت الان تتابع كلوب: لن نجبر أي لاعب في ليفربول على التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يورجن كلوب مدرب ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء إنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات إذا لم يكن يشعر بالأمان لذلك مع خوض متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أول حصة تدريبية منذ أكثر من تسعة أسابيع.

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس اذار بسبب جائحة كورونا لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

وقال كلوب لشبكة سكاي بعد أول جلسة مران مع عشرة لاعبين في يوم مشمس في ميلوود إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين لكنه لن يضغط عليهم.

وقال المدرب الألماني ”القرار متروك لهم. ”قلت للاعبين قبل جلسة المران إنكم هنا بإرادتكم الحرة. في العادة عندما يوقع اللاعب عقدا فانه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك. لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا.“لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة“.

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وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو حزيران.

واستنأف الدوري الألماني المباريات مطلع الأسبوع الجاري.

وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.