الامارات | مسلسل «البرنس» الأكثر مشاهدة لدى لاعبي دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل «البرنس» الأكثر مشاهدة لدى لاعبي دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر مسلسل «البرنس» الذي يلعب بطولته النجم المصري محمد رمضان، قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة لدى لاعبي دوري الخليج العربي لكرة القدم، بين بقية المسلسلات الرمضانية التي تعرض على الشاشات خلال رمضان، وجاء من بعده المسلسل الكوميدي الإماراتي «بنت صوغان»، وهو العمل الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الكوميديا ويروي حكايات من الزمن الجميل والأجواء البسيطة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم يحرصون على تمضية الوقت بمشاهدة الأعمال الدرامية، لاسيما أن مسلسل «البرنس» دخل المنعرج الأخير بعد أن بدأت وتيرة الأحداث في التسارع.

وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي نظراً للحبكة الدرامية وإجادة الممثل محمد رمضان لدور «رضوان»، في وقت يعيش فيه اللاعبون لحظات صعبة منذ تعليق مسابقة دوري الخليج العربي عقب تفشي فيروس كورونا، الذي جعلهم يؤدون تدريباتهم في المنزل خلال فترة الحجر.

وقال لاعب فريق الظفرة، خالد بطي، إنه في السابق لم يكن مهتماً بمتابعة المسلسلات، ولكن منذ بداية الحجر المنزلي أصبح يشاهد بعض الأعمال الدرامية، وقال: «في شهر رمضان الحالي أصبحت أشاهد المسلسل المصري (البرنس) الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل محمد رمضان».

من جهته، أكد لاعب فريق الوصل، الدولي علي سالمين أن هناك العديد من الأعمال الفنية التي يتابعها خلال الشهر الكريم من بينها مسلسل «البرنس»، بالإضافة للمسلسل الكوميدي الإماراتي «بنت صوغان»، كما أن هناك مسلسل «الاختيار» للنجم المصري أمير كرارة، مشيراً إلى أن نجمه المفضل هو المصري محمد رمضان.

بدوره، فقد أكد لاعب بني ياس سالم علي، أنه حريص على متابعة مسلسل «البرنس»، كما أنه يتابع مسلسل «الاختيار»، مشيراً إلى أن كلا المسلسلين أكثر ما جذب اهتمامه من الأعمال الدرامية خلال الشهر الفضيل.

وأشار لاعب فريق اتحاد كلباء، حسن يوسف إلى أنه من متابعي المسلسل المصري «البرنس»، كما أنه يحرص أيضاً على مشاهدة «الاختيار»، وأن المصريين محمد رمضان وأحمد عز هما المفضلان لديه، بينما ذكر شقيقه، لاعب فريق الظفرة، عبدالرحمن يوسف أنه أيضاً يتابع مسلسل «البرنس».

في المقابل، قال لاعب فريق خورفكان، فوزي فايز إنه يحرص على متابعة مسلسل «بنت صوغان» ومعجب بنجوم عدة، من بينهم أحمد الجسمي وجمعة علي وسعيد سالم.

من جانبه، ذكر لاعب فريق بني ياس، خالد العطاس أنه غير مهتم بالكثير من الأعمال التلفزيونية، وقال: «أحرص على مشاهدة البرامج المحلية، وأفضل مشاهدة البرامج التي تعزز قيمنا التراثية وتزيد من ثقافتنا الإماراتية، وخير مثال برنامج (الشارة)».

أما لاعب فريق الظفرة، سالم سلطان، فقال إنه لا يتابع عملاً درامياً معيناً، وإنه على وجه العموم يجد نفسه من محبي المسلسلات الخليجية بشكل عام.

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«بنت صوغان» و«الاختيار» و«الشارة» من أبرز المسلسلات الرمضانية بالنسبة للاعبين.

المسلسلات الأكثر متابعة للاعبين

خالد بطي: «البرنس».

حسن يوسف: «البرنس».

عبدالرحمن يوسف: «البرنس».

سالم علي: «البرنس» و«الاختيار».

علي سالمين: «البرنس» و«بنت صوغان» و«الاختيار».

فوزي فايز: «بنت صوغان».

خالد العطاس: «الشارة».

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