إنييستا: مستحيل أن يلعب ميسي مباراة سيئة.. ولا يمكن مقارنة الأرجنتين ببرشلونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الإسباني أندرياس إنييستا، قائد برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبه الياباني حاليًا، عن الانتقادات التي يواجهها زميله السابق في البلوجرانا ليونيل ميسي في بلاده الأرجنتين بسبب عدم نجاحه في قيادة منتخب التانجو لمنصات التتويج.
وقال «إنييستا»، في حوار لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «في النهاية، حين لا تتحقق النتائج تحدث مثل هذه المواقف، البحث عن شخصًا ما للومه، بالنسبة لي، من الصعب للغاية القول إن ليو لعب مباراة سيئة، لأن هذا عمليًا مستحيل».
وأضاف: «ولكن مهلًا، هناك أوقاتًا تحدث فيها الأشياء بشكل جيد وأوقاتًا أخرى تحدث بشكل سئ».
ورفض «إنييستا» المقارنات التي تعقد بين أداء «ميسي» مع برشلونة وأدائه مع المنتخب الأرجنتيني، قائلًا: «لا يمكنك مقارنة المنتخب الأرجنتيني بفريق مثل برشلونة، الذي يعمل يوميًا للعب بطريقة معينة».
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