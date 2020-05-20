شكرا لقرائتكم خبر عن إنييستا: بوجود ميسي كان علينا الفوز مع برشلونة بالمزيد من ألقاب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الإسباني أندرياس إنييستا، لاعب فيسيل كوبه الياباني حاليًا وقائد برشلونة السابق، عن زميله في البلوجرانا ليونيل ميسي مؤكدًا أن بوجوده كان على الفريق الكتلوني الفوز بمزيد من ألقاب دوري الأبطال.

وقال «إنييستا»، في حوار مع صحيفة «أولي» الأرجنتينية: «يفاجئني أن الأرجنتين كان لديها لاعبين عظماء وفريق بلاعبين رائعين ولديها اللاعب رقم واحد في العالم بالنسبة لي، لكنها لم تنجح، ولكن ما حدث أمام ألمانيا (خسارة نهائي كأس العالم 2014)، على سبيل المثال كانت تفاصيل صغيرة، اللحظات الصغيرة تفقد توازن فريق أو آخر، إذا لعبوا مباراة أخرى ربما تأتي نتيجة مختلفة».

وأضاف الإسباني: «أشعر أيضًا أن برشلونة يلعب على المستوى الذي هو عليه لأنه يمتلك ميسي منذ مدة طويلة، فزنا بـ 4 دوري أبطال ولكن بالفريق الذي امتلكناه وإمكاننا الاعتماد على ميسي، بالتأكيد كان علينا الفوز بالمزيد ولكن هذه هي كرة القدم».

وتابع قائد البلوجرانا السابق: «المنافسون يلعبون وهم جيدون للغاية أيضًا، والمهم هو الاستمتاع باللحظة عندما تفوز بشئ».