شكرا لقرائتكم خبر عن «عدنا والعود أحمد».. أستون فيلا يستأنف مرانه بمشاركة «المحمدي» و«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق أستون فيلا مرانه، اليوم الأربعاء، بعد فترة غياب استمرت أكثر من شهرين بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وشارك في مران أستون فيلا اليوم، الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورًا لـ«المحمدي» وكتبت عليها: «كينج مو يبدو في أفضل حالاته بعد عودة الفيلانز إلى التدريبات». وكذلك نشرت صورًا باقي لاعبي الفريق، وعنونتها بكلمات: «عدنا والعود أحمد».
كذلك نشر محمود ترزيجيه صورة له من المران، عبر حسابه بموقع «تويتر»، وكتب عليها: «عودة للتدريبات.
وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس، بسبب جائحة كورونا لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة، ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.
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