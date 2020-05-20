شكرا لقرائتكم خبر عن «عدنا والعود أحمد».. أستون فيلا يستأنف مرانه بمشاركة «المحمدي» و«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق أستون فيلا مرانه، اليوم الأربعاء، بعد فترة غياب استمرت أكثر من شهرين بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وشارك في مران أستون فيلا اليوم، الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورًا لـ«المحمدي» وكتبت عليها: «كينج مو يبدو في أفضل حالاته بعد عودة الفيلانز إلى التدريبات». وكذلك نشرت صورًا باقي لاعبي الفريق، وعنونتها بكلمات: «عدنا والعود أحمد».

كذلك نشر محمود ترزيجيه صورة له من المران، عبر حسابه بموقع «تويتر»، وكتب عليها: «عودة للتدريبات.

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس، بسبب جائحة كورونا لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة، ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير بـ25 نقطة.