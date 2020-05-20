شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري لـ«كاسياس»: عيد ميلاد سعيد يا عم الحراس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أسطورة حراسة المرمى الإسباني إيكر كاسياس، بعيد ميلاده.
ونشر «الحضري» عبر حسابه بموقع «تويتر» صورتين له رفقة كاسياس، لاعب بورتو البرتغالي الحالي، معلقا عليهما: «عيد ميلاد سعيد يا عم الحراس».
ويحتفل كاسياس، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ39، إذ ولد في 20 مايو 1981، في مدينة موستوليس الإسبانية.
وحقق كاسياس إنجازات ضخمة مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، إذ حصد رفقة الفريق الملكي ألقاب الدوري الإسباني «5 مرات»، كأس ملك إسبانيا «مرتين»، كاس السوبر الإسباني «4 مرات»، دوري أبطال أوروبا «3 مرات»، كأس السوبر الأوروبي «مرتين»، كأس العالم للأندية «مرة وحيدة».
فيما حقق مع المنتخب الإسباني لقب كأس العالم عام 2010، وكأس الأمم الأوروبية مرتين عامي 2008 و2012.
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