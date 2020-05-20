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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا| محامي التوأم يطالب إحالة رئيس المصري إلى لجنة الانظباط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
: أنس عبد الغني
طالب أشرف عبد العزيز محامي التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن بإحالة سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الكرة المصري لكرة القدم.
وجاء نص شكوى أشرف عبد العزيز المحامي المصري الشهير ضد رئيس النادي البورسعيدي، خصوصا بعد تقدم المصري بدعوى قضائية في القضاء الإداري ضد التوأم حسن مطالبا بالحصول على 5 ملايين جنيه تعويضا عن رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن إلي بيراميدز.
وتضمن شكوى محامي التوأم: “السيد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم ضد رئيس المصري، وأنه سبق وتقدمنا بطلب ضد النادي المصري للمطالبة بإلزام النادي مليون جنيه”.
وتابع أن المشكو في حقه سلك طرقا غير إطار المنازعات الرياضية بالشكوى لمركز التسوية والتحكيم وليس القضاء الإداري، لذا نرفع لسيادتكم الأمر لاتخاذ اللازم
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