شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: جمهور الأهلى يجعلك تقدم مليون في المائة من مستواك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد رمضان صبحى، جناج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بجمهور القلعة الحمراء، موضحا أن حماسه وقوته يجعل اللاعب يقدم أفضل ما عنده.

وتحدث صبحى عن الفارق بين جمهور الأهلى والمشجعين في إنجلترا، قائلا: "جمهور الأهلي يجعل أي لاعب يقدم مليون في المائة من مستواه، لعبت في إنجلترا ورأيت الجمهور لكن جمهور الأهلي حاجة تانية".

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أكد نجم المنتخب الأولمبى، أن غياب الجمهور عن مباريات الدورى المصري أفقد كرة القدم مذاقها وطعمها، مضيفا :" غياب الجمهور عن الملاعب شيء صعب، وجود الجمهور كان يضع الكثير من الضغط على منافسينا، أنا شخصيا أحب اللعب أمام الجمهور".

واختتم رمضان صبحي: "أتمنى عودة الجمهور فمن غيره الكورة ملهاش طعم".



