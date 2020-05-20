شكرا لقرائتكم تعافى محمد عرابى لاعب السلة فى مانشستر من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى محمد عرابى لاعب السلة المتواجد فى مانشستر ، من فيروس كورونا، و ذلك بعد التزامه بالعزل المنزلى ، و اتباع التعليمات الطبية، حتى تعافى من الفيروس واختفاء الاعراض التى ظهرت عليه قبل العزل ، وعادت الامور لطبيعتها مع اللاعب .

قال محمد عرابى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" من مانشستر، أن الامور تسير على مايرام ، و عادت الى طبيعتها قائلا : " الحمد لله كله تمام و الامور رجعت لطبيعتها ، وأمارس حياتى بشكل طبيعى ، بعد أن إنتظم التنفس ، و تلاشى الاعراض تدريجيا خلال الايام الماضية بعد الالتزام بالتعليمات الطبية التى تلقيتها من الاطباء من خلال التواصل معهم هاتفيا ، وفى الوقت الحالى أصبحت معافى من الفيروس تماما .

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كان سعيد عرابى، المدير الإدارى لقطاع ناشئى السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، أكد أن نجله محمد عرابى المصاب بكورونا فى مانشستر يتلقى العلاج بالمنزل، حيث يقضى فترة العزل الصحى بمنزله، وفى فترة الاختبار، متمنيا ألا تتطور حالته، وتواصل اليوم السابع مع اللاعب والذى كشف وقتها أن الأعراض ظهرت عليه و بدأت تتزايد واتصل بالمستشفى فأرسلوا له سيارة الاسعاف وبعد الكشف لم يذهب الى المستشفى بل تم تظبيط النفس فى البيت، وخضع لعزل منزلى، حتى تحسنت حالته .

كان عرابى لاعبا فى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ، لكته ترك رياضة السلة منذ سنوات قليلة، وغادر إلى لندن واقام هناك مع زوجته وأبنائه ، كما أنه نجل سعيد عرابى مدير ادارى قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.