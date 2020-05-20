شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الأهلى ليس عشوائيا وأكثر من مجرد نادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن المارد الأحمر ليس عشوائيا لافتا إلى أنه أكثر من مجرد نادى. أضاف القيعى في تصريحات لـ قناة الأهلى :" الأهلى ليس عشوائيا الأهلى فكرة وكيان وأكثر من مجرد نادى". تابع القيعى:" لولا بعض الأمول اللى ملهاش لازمة كان زمان الأهلى بطل الدورى". ويعد القيعى شاهد على أكثر من عصر فى قلعة الشياطين الحمر – الأهلى- صفقات - اتفاقات – الإدارة.. وأمور كثيرة عاشها القيعى كمواطن أهلاوى يعمل بعشق كما يقال دائما عدلى القيعى.. المستشار.. المدير.. المسئول.. المتحدث..المتعاقد.. كلها ألقاب حملها القيعى ولا زال، لأنه كاتم أسرار الأهلى والأهلاوية.

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