شكرا لقرائتكم اللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة يناقشان الخطة الطبية لعودة النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

تأتى هذه الخطة فى ظل الإستعدادات لعودة النشاط الرياضى تدريجيا بداية من منتصف يونيو القادم وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء ، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكرا بعد الجلسات التى عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة ل12 شهر القادمين.

أكد المهندس هشام حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية تبذل مجهود كبير منذ فترة طويلة من أجل مناقشة الخطط الطبية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو وحاليا نعمل على خطة شامله للرياضة من أجل أن نكون جاهزين فى أى وقت لعودة الرياضة ولا نجد أنفسنا فى تأخر لأن الوضع الحإلى صعب للغاية ويجب أن نكون جاهزون مبكرا ولدينا خطط مستقبلية لمواجهة كل الأوضاع القادمة والإستعانة بتجارب الدول الأخرى مهم من أجل الإستفادة من الإيجابيات والسلبيات وما يناسب مصر لأن ما يهمنا هو صحة لاعبينا وعودة النشاط الرياضى بشكل أمن.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كل توجهنا حاليا وضع خطة طبية شاملة يكون لديها كل السيناريوهات المتوقعه لكل الظروف وبها كل الإجراءات الوقائيه والإحترازية الطبية التى تساعد على عودة النشاط الرياضى المصرى بشكل جيد وحماية جميع عناصر النشاط الرياضى المشاركة فيه.

عقدت جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم بمقر اللجنة الأولمبية على هامش إجتماع مجلس إدارة اللجنة.

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ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

تأتى هذه الخطة فى ظل الإستعدادات لعودة النشاط الرياضى تدريجيا بداية من منتصف يونيو القادم وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء ، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكرا بعد الجلسات التى عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة ل12 شهر القادمين.

أكد المهندس هشام حطب أن اللجنة الأولمبية المصرية تبذل مجهود كبير منذ فترة طويلة من أجل مناقشة الخطط الطبية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو وحاليا نعمل على خطة شامله للرياضة من أجل أن نكون جاهزين فى أى وقت لعودة الرياضة ولا نجد أنفسنا فى تأخر لأن الوضع الحإلى صعب للغاية ويجب أن نكون جاهزون مبكرا ولدينا خطط مستقبلية لمواجهة كل الأوضاع القادمة والإستعانة بتجارب الدول الأخرى مهم من أجل الإستفادة من الإيجابيات والسلبيات وما يناسب مصر لأن ما يهمنا هو صحة لاعبينا وعودة النشاط الرياضى بشكل أمن.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كل توجهنا حاليا وضع خطة طبية شاملة يكون لديها كل السيناريوهات المتوقعه لكل الظروف وبها كل الإجراءات الوقائيه والإحترازية الطبية التى تساعد على عودة النشاط الرياضى المصرى بشكل جيد وحماية جميع عناصر النشاط الرياضى المشاركة فيه.

عقدت جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم بمقر اللجنة الأولمبية على هامش إجتماع مجلس إدارة اللجنة.