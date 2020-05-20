شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر على رفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك بعد عيد الفطر المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق بعد عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار حرصه على مواصلة اللاعبين التدريبات المنزلية، بقوة، خلال الفترة الحالية، من أجل حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الكروى التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط نادى الزمالك بمواجهة هامة مع فريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يركز كارتيرون مع لاعبى الفريق بمتابعة حالتهم وتنفيذهم البرنامج البدنى المُعد لهم وذلك للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم، حتى يكونوا جاهزين فنيًا فى حالة استئناف النشاط الرياضى فى أي وقت.

فيما استقر مسؤولو الزمالك على انتظار تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، لحسم الصفقات التبادلية التى ستبرمها إدارة القلعة البيضاء من أجل تعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث سيضم تقرير كارتيرون مدى إمكانية الاستغناء عن بعض اللاعبين سواء الحاليين أو المعارين حتى تتمكن إدارة النادى من إدخال البعض فى صفقات تبادلية.

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ويأتى تركيز إدارة الزمالك بالتشاور الفرنسى باتريس كارتيرون، حول تعزيز صفوف الفريق بلاعبين محليين من الدورى المصرى فى المراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد بعد التشاور حول قائمة المرشحين للانضمام إلى الأبيض، خاصة بعد ترشيح أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة للانضمام إلى الفريق مع انتظار رأى كارتيرون لحسم تلك المسألة حيث أجل مسؤولو الزمالك حسم الصفقات أيضا بالاتفاق مع كارتيرون لحين وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الحالى الذى توقف منذ شهر مارس الماضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد كارتيرون أن فريق الزمالك فى منتصف موسم لذا لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بصورة نهائية أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالى، إلا أنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى المشرف على الكرة فيما يخص متطلبات الموسم الجديد فى حال إلغاء الموسم الحالى، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم قبل تعليق منافسات الكرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.