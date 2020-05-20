شكرا لقرائتكم بعد الاشتباه في اصابتها بكورونا .. نتائج تحليل ملك سمير تكشف سلبية العينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر تحليل مسحة كورونا الذى خضعت لها ملك سمير لاعبة ألعاب القوى عن سلبية العينة والتأكد من سلامتها من فيروس كورونا المستجد ، بعد أن ظهرت الأعراض عليها وتم الاشتباه فى إصابتها بالفيروس، ومن جانبها وجهت اللاعبة الشكر إلى اليوم السابع ووزارة الرياضة ولكل من ساعدها واطمأن عليها فى أزمتها الصحية .

وكتبت ملك سمير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقالت .. "الحمدالله التحليل سلبي الحمدالله شكرا جدا لكل من سأل عليه واطمن عليه ودعا ليا والاهتمام من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري لألعاب القوي والمدرسه العسكرية بأسيوط ونائب محافظ الفيوم شكرا ليكم جدا ولمتابعه علاجي سأظل في الحجر المنزلي لمدة اسبوع للاطمئنان وسيتم إرسال دكتور الي المنزل للكشف عليه واستكشاف سبب التعب وشكرا لكل من وقف معي واطمن عليه وان شاء الله أتعافي تماما وأكرم بخير في اسرع وقت شكرا للجميع وشكرا لصفحة اليوم السابع وشكرا لعضو الاتحاد كابتن فكري اجرى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة اتصالا هاتفيا بملك سمير لاعبة العاب القوى ، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد ظهور أعراض الكورونا عليها وخضوعها لتحليل المسحة ، وجاء اتصال الوزير بعد مناشدة اللاعبة من خلال موقع اليوم السابع ، للتدخل فى مساعدتها خاصة وأنها تخضع للعزل المنزلى ، لحين انتظار النتيجة ، وفقا لتعليمات مسئولى المستشفى التى اجرت فيها التحليل" .

Advertisements



500df655-f45d-4ed2-8c0d-302628faae4d

وقالت ملك سمير فى تصريحات لليوم السابع، أن الدكتور أشرف صبحى اطمئن عليها تليفونيا صباح اليوم الأربعاء ، ووعدها بمساعدتها ، لحين تمام شفاؤها سواء حالة سلبية المسحة أو ايجابيتها .

يذكر ان اللاعبة ناشدت الدكتور أشرف صبحى لمساعدتها والتدخل لإنقاذها، وحجزها فى أحد مستشفيات العزل الصحى، خاصة أن والدتها بدأت الأعراض تظهر عليها أيضا ، قائلة "أمى اتعدت منى"، كذلك طلبت تدخل اتحاد اللعبة ايضا خاصة وانها مسجلة بالاتحاد وحصدت عدة بطولات ، وذلك خلال تصريحاتها لليوم السابع أمس .

وشهدت الساعات الماضية الاشتباه فى إصابة ملك سمير لاعبة ألعاب القوى، بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، والتى توفت يوم 13 مايو الجارى، وحرص اليوم السابع على التواصل مع اللاعبة، لمعرفة كواليس وتفاصيل الأزمة التى تمر بها ظهور الأعراض عليها والتى لم تظهر الأعراض عليها إلا منذ 5 أيام فقط، قائلة: "حسيت باحتقان فى الزور وضيق تنفس، وبعد كده القىء بالدم، مع تكسير فى الجسم".وخضعت للتحاليل و أشعة على الحنجرة، وتم عمل مسحة لها خاصة بعد ارتفاع درجة حرارتها.