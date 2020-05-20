شكرا لقرائتكم ميهوب: كنت أركز مع الأهلي أكثر من المنتخب.. والوحش ظلمني مع الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق على أن تحامله على نفسه خلال تواجده في الملاعب وقت تعرضه للإصابة، تسبب في تقصر عمره بالملاعب، مؤكدا أنه لم يدخل قائمة بطولة كأس العالم 1990 مجاملة.

قال في برنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون ايم سبورتس 1: أجريت عملية تمزق في الغضروف في ألمانيا، وشعرت بآلام في قدمي وأثنن الفحوصات تعرضي لجلطة أكد لي الطبيب الألماني انها تأتي للاعبي الكرة بنسبة 1 في المليون، موضحا أنه قضى آخر 3 سنوات في مسيرته في إجراء العمليات الجراحية.

يرى أن قرار الأهلي بالاستغناء عنه كان صحيحا بسبب كثرة الإصابات، ولكن كان متعشما في نسبة تقدير من الأهلي بأن يبلغوه بأن يقضي آخر موسن، مشيرا إلى أنه غير نامد على الانتقال للأولمبي لأنه كان يرغب في استكمال مسيرته بالملاعب فقط، خاصة أنه حقق كل ما يتمناه في أعظم نادي بالعالم وهو الأهلي.

كشف أنه دخل في صدام مع فايتسا بعدما رفض مشاركته في نهائي بطولة الأفروآسيوية، لحاجته إلى إجراء عملية، بسبب رغبتي في المشاركة، مؤكدا أن طاهر أبو زيد كان نجم الشباك في جيل الأهلي بنهاية الثمانينات وجيله كان به نجوا كثيرا ولكنه لم عطي كثيرا للأهلي ومنتخب مصر.

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أشار إلى أن بعض المدربين ظلموه منهم عبده صالح الوحش الذي رفض ضمه في الدورة الأولمبية ، موضحا أن تركيزه مع الأهلي كان أكثر من المنتخب وأكثر فترة كان ملتزم خلالها في صفوف المنتخب في الفترة التي كان يتولى فيها الراحل محمود الجوهري تدريب المنتخب.

أردف: أكن يحلم أن أصبح لاعبا في الأهلي وأتواجد وسط النجوم، وكنت أنظر إلى ثابت البطل باعتباره "بلدياتي" من الحوامدية بأنه شيء كبير، قبل أن انضم للأهلي وأحصل على نفس القيمة، مضيفا أنه مظلوم إعلاميا وله دور في ذلك بسبب ابتعاده عن الإعلام رغم أنه سجل أهدافا مؤثرة في تاريخ بطولات الأهلي.

كشف ميهوب أنه كان يشعر بالفرحة والفخر لمزاملة محمود الخطيب في الملاعب، كما أنه زامل كثيرين مثل مصطفى يونس ومجدي عبد الغني وحسام البدري وربيع ياسين وإن كان الأخير هو الأقرب له، موضحا ان عاد لارتداء الرقم 14 مع المنتخب بسبب ارتداء أحمد الكأس للقميص رقم 10.