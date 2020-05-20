شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب السلة بعد تعافيه من الكورونا: "الأمور عادت لطبيعتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعافى محمد عرابى لاعب السلة المتواجد فى مدينة مانشستر بانجلترا ، من فيروس كورونا، و ذلك بعد التزامه بالعزل المنزلى، واتباع التعليمات الطبية، حتى تعافى من الفيروس واختفاء الاعراض التى ظهرت عليه قبل العزل ، وعادت الأمور لطبيعتها مع اللاعب .

Advertisements

قال محمد عرابى فى تصريحات لـ"الخليج 365" من مانشستر، أن الامور تسير على مايرام ، و عادت الى طبيعتها قائلا : " الحمد لله كله تمام و الامور رجعت لطبيعتها ، وأمارس حياتى بشكل طبيعى ، بعد أن انتظم التنفس ، و تلاشى الأعراض تدريجيا خلال الايام الماضية بعد الالتزام بالتعليمات الطبية التى تلقيتها من الاطباء من خلال التواصل معهم هاتفيا ، وفى الوقت الحالى أصبحت معاف من الفيروس تماما .

كان سعيد عرابى، المدير الإدارى لقطاع ناشئى السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، أكد أن نجله محمد عرابى المصاب بكورونا فى مانشستر يتلقى العلاج بالمنزل، حيث يقضى فترة العزل الصحى بمنزله، وفى فترة الاختبار، متمنيا ألا تتطور حالته، وتواصل الخليج 365 مع اللاعب والذى كشف وقتها أن الأعراض ظهرت عليه و بدأت تتزايد واتصل بالمستشفى فأرسلوا له سيارة الاسعاف وبعد الكشف لم يذهب الى المستشفى بل تم تظبيط النفس فى البيت، وخضع لعزل منزلى، حتى تحسنت حالته .

كان عرابى لاعبا فى فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ، لكته ترك رياضة السلة منذ سنوات قليلة، وغادر إلى لندن واقام هناك مع زوجته وأبنائه ، كما أنه نجل سعيد عرابى مدير ادارى قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى.