شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. الأهلى يمنح وليد أزارو "إستمارة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور جديد، أبلغ مسئولو النادى الأهلى وليد أزارو، لاعب الفريق المُعار للاتفاق السعودى، بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

وأعلن نادى الاتفاق مؤخراً عدم تجديد إعارة وليد آزارو وأكد النادى السعودى أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، لكن الأهلى رفض عودة اللاعب بناءً على رؤية رينيه فايلر الذى يرى أن طريقة لعب المهاجم المغربى لا تُناسب خطته، وبذلك من الأفضل أن يستمر خارج النادي.

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وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسي، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلي.

وحدد مسئولو الأهلى 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر موقفه ورفض عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى، وهو المبلغ الذى تجد الإدارة الحمراء صعوبة فى الحصول عليه.

ويسعى مسئولو الأهلى لتأمين أزارو بشكل يمنع انتقال اللاعب لأى نادٍ مصرى خلال الفترة المقبلة إلا بإرادة القلعة الحمراء، ويأتى التفكير فى تأمين المهاجم المغربى بعدما خرجت تقارير تُلمّح إلى تفكير الزمالك فى الحصول على خدمات وليد آزارو فى الموسم المقبل لتكون "ضربة بيضاء" للأهلى رداً على قيام الأخير بضم محمود عبد المنعم "كهربا" فى يناير الماضى بعدما رحل اللاعب من الزمالك الصيف الماضى دون رغبة الأبيض.