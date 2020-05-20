شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يهاجم من يطالبون بعودة الدوري: احنا مش ألمانيا وإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق عن وجود اتجاه لدي المسئولين لعودة الدوري المصري بعد فترة من التوقف لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس الخطير.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن هناك اقتراحا سيتم عرضه على وزير الرياضة بإستئناف مسابقة كأس مصر كبروفة لعودة الدورى العام، خاصة وأن المباريات المتبقية من عمر الكأس هى 9 مباريات فقط، وبالتالى يمكن عزل الفرق المشاركة فى البطولة فى مكان واحد وإقامة مباراتين كل يوم، مع تطبيق كافة الاجراءات الطبية لحماية اللاعبين وكافة عناصر المنظومة، بجانب أن المباريات المتبقية من عمر كأس مصر تحتاج لثلاثة أسابيع على الأكثر لانهاء البطولة.

ويري مسئولو اتحاد الكرة، أن كأس مصر سيقام بأى شكل ولن يتم الغائه بسبب ربط مصير البطولة بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقبلة، وبالتالى فمن ضمن الإقتراحات الموضوعة استئناف النشاط الرياضى بمباريات كأس مصر كبروفة لعودة الدورى، على أن يتم تلافى أى أخطاء فى مباريات الكأس مع استئناف الدورى، لاسيما وأن مباريات الكأس المتبقية عددها قليل ما يسهل تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية كما ستكون التكلفة المالية أقل منها فى حالة استئناف الدورى.

ويتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة لعودة النشاط الرياضى، الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

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- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.