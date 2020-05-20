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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وزير الرياضة ينضم لاجتماع اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انضم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المنعقد حاليا بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.. ويحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم خلال الإجتماع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والطبية والوقائية المتبعة خلال الإجتماع.
الوزير
الوزير
الوزير
ويناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم العديد من الملفات :
1- النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
٢- النظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.
٣- النظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي
٤- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها
والنظر في أية أمور اخري معطله
٥ - النظر في موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري الكياك والكانوي ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
٦- عرض الأمور والاحتياطات الطبية التي ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.
٧- النظر في موضوع ايقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد المستجدات التي حدثت في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
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